"Wiecie, gdzie jesteśmy w sprawie Polski - wciąż czekamy na refleksję polskiego rządu w sprawie ostatnich wydarzeń dotyczących Sądu Najwyższego" - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli Jourova.

Odnosząc się do sytuacji w Rumunii, gdzie parlament przyjął na początku lipca nowelizację prawa karnego, korzystną - jak podkreślają krytycy - dla polityków podejrzanych o korupcję, unijna komisarz oceniła, że w kraju tym następuje regres. "To powoduje obawy i wiele pytań. Śledzimy to, co się dzieje w Rumunii" - podkreśliła komisarz.