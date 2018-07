Pakistan: Co najmniej 70 zabitych w zamachu podczas wiecu wyborczego

Minister spraw wewnętrznych prowincji Beludżystan Agha Umar Bungalzai, cytowany przez agencję Associated Press, zastrzegł, że bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.źródło: ShutterStock

Co najmniej 70 osób zginęło, a 45 zostało rannych w piątek w wyniku wybuchu bomby w miejscowości Mastung na południowym zachodzie Pakistanu - poinformowały władze. To drugi zamach, do którego doszło tego dnia podczas spotkania wyborczego.