Za personalizację dokumentów paszportowych odpowiada Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Co roku w Polsce wydaje się średnio około 1,4 mln paszportów.

Najwięcej paszportów wydajemy w maju i w lipcu

Wydawanie paszportów charakteryzuje się dużą sezonowością. W okresie tuż przed wakacjami i w czasie wakacji – w miesiącach od maja do sierpnia – liczba wydawanych paszportów jest ponad 2,5 razy większa niż poza sezonem.

Ze statystyk wynika, że najwięcej dokumentów paszportowych wydaje się w maju oraz w lipcu. Po zakończeniu sezonu urlopowego następuje spadek zapotrzebowania na nowe paszporty, który utrzymuje się do końca roku. Biorąc pod uwagę średnie dane z lat 2002-2017, co roku w lipcu wydaje się około 171 tys. paszportów, podczas gdy w grudniu liczba ta spada do 62 tys.

Warto zaznaczyć, że od roku 2015 obserwujemy wzrost liczby wydawanych paszportów, zarówno w skali całego roku, jak i w odniesieniu do pierwszego półrocza. Dla przykładu od stycznia do czerwca tego roku CPD MSWiA spersonalizowało ponad 977 tys. paszportów. W tym samym okresie 2015 r. było to prawie 690 tys. dokumentów paszportowych. Oznacza to wzrost o ponad 287 tys., czyli o prawie 42 proc.

Tylko w czerwcu tego roku wydano niemal 215 tys. nowych paszportów. Podczas gdy w czerwcu ubiegłego roku było to niecałe 167 tys.

Wniosek o paszport w dowolnym punkcie na terenie kraju

Przypominamy, że wniosek o nowy paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju – niekoniecznie w województwie, w którym jesteśmy zameldowani. Czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

Trzeba pamiętać, żeby o nowy paszport wystąpić odpowiednio wcześniej przed zaplanowanym letnim wypoczynkiem. Należy również zwrócić uwagę, że niektóre kraje wymagają, by paszport był ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy po dacie zakończenia planowanej podróży.

Poinformujemy Cię, że Twój paszport jest gotowy do odbioru

Od ubiegłego roku działa usługa powiadamiana o tym, że paszport jest gotowy. Każda osoba przy składaniu wniosku może podać swój numer telefonu lub adres e-mail. Gdy paszport będzie gotowy otrzymamy smsa lub wiadomość e-mail, że możemy odebrać dokument. Usługa jest bezpłatna.