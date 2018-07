"Mogę tylko żałować, ze wraz z Davisem i Johnsonem nie odchodzi idea Brexitu. Ale... kto wie?" - napisał w poniedziałek na Twitterze Tusk.

Wcześniej na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu UE-Ukraina podkreślał, że bałagan spowodowany przez Brexit jest największym problemem w historii relacji UE z Wielką Brytanią. Wskazał, że negocjacje są dalekie od zakończenia niezależnie, czy bierze w nich udział Davis, czy nie.

Do pierwszej dymisji - ministra ds. Brexitu - doszło w niedzielę, dwie doby po tym, jak w piątek zaprezentowano zarys rządowego stanowiska w sprawie dalszych negocjacji dotyczących wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE. Dzień później zrezygnował Boris Johnson. Obaj politycy byli uważani za zwolenników twardszego podejścia do rokowań z UE. Dokument w sprawie dalszych negocjacji został przyjęty - jak przekonywała brytyjska premier Theresa May - przy poparciu wszystkich ministrów podczas całodniowego wyjazdowego posiedzenia rady gabinetowej w letniej rezydencji szefowej rządu w Chequers.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ocenił ironicznie, że dymisje w jasny sposób pokazują, że w Chequers wypracowano jedność brytyjskiego gabinetu.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)