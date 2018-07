Reuters podaje, że dwaj chłopcy zostali wyniesieni z jaskini na noszach.

Wcześniej w poniedziałek z jaskini wydobyto jedną osobę, którą przeniesiono na noszach do karetki. W niedzielę na powierzchnię wydobyto czterech chłopców.

12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat z jednej drużyny piłkarskiej i ich 25-letni trener weszli do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai na północy Tajlandii 23 czerwca.