Szefowa MEN odwiedziła Szprotawę w ramach trwającego od kilku miesięcy objazdu polityków Prawa i Sprawiedliwości po Polsce.

"Jesteśmy pierwszym rządem, który po 89. roku po prostu nie oszukał. Poszedł z programem i go systematycznie realizuje. Czasami musi się cofnąć, czasami musi powiedzieć: nie, to nie jest dobry moment, bo przecież też reagujemy na reakcje naszych wyborców czy obywateli. Musimy przecież być bardzo ostrożni we wdrażaniu różnego rodzaju działań" - powiedziała Zalewska, dodając, że w niektórych sprawach rząd jest "bezwzględnie zdeterminowany".

Szefowa MEN mówiła o sukcesie programu Rodzina 500+, który opozycja skazywała na niepowodzenie, wspomniała także o obniżeniu wieku emerytalnego, wprowadzeniu bezpłatnych leków dla seniorów, uszczelnieniu luki VAT, spadku bezrobocia oraz wzroście wpływów z podatków PIT i CIT.

"Jednocześnie pokazaliśmy, że można realizować i cele społeczne, i cele gospodarcze, stąd powyżej 5 proc. wzrost PKB" - powiedziała Zalewska. Wskazywała jednocześnie, że aż 48 proc. pracodawców nie może znaleźć pracowników. "To efekt ostatnich kilkudziesięciu lat lekceważenia szkolnictwa technicznego i branżowego. My je już odbudowaliśmy dziękując samorządowcom i dyrektorom, że w ogóle utrzymali te szkoły" – podkreśliła minister oświaty.

Jak dodała, podpisała projekt ustawy w tym obszarze, który jest obecnie w uzgodnieniach, obejmujący kolejne zmiany, łącznie ze zmianą finansowania. "Krótko mówiąc, żeby szkoła techniczna i branżowa była taka, że młody człowiek jest u pracodawcy, a pracodawca w szkole. To między innymi polega na tym, że wreszcie pracodawcy zrozumieli, że muszą pisać z nami podstawy programowe" – wyjaśniła szefowa MEN.

Przypomniała też, że niedawno zostały ogłoszone kolejne rządowe projekty w ramach tzw. piątki Morawieckiego. Według niej większość z ujętych w tej "piątce" zapowiedzi jest właśnie realizowana.

W tym kontekście wymieniła "wyprawkę" dla uczniów, czyli Program Dobry Start, realizację programu modernizacji dróg lokalnych, niższe składki ZUS dla małych firm czy kroki zmierzające do obniżki CIT dla małych przedsiębiorstw. Mówiła także o programie, którego celem jest likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Dużą część swego wystąpienia Anna Zalewska poświęciła jednak sprawom związanym z edukacją. Oceniła, że reforma szkolnictwa została wprowadzona w "optymalnym" momencie, a wszystko było zaplanowane i przemyślane.

"Ze wszystkim zdążyliśmy (...). Uwolniliśmy podstawy programowe od jakiejkolwiek ideologii, bo sporo jej tam było. Nauczyciel jest wolny, musi realizować tylko podstawy programowe. Jak chce realizuje te podstawy programowe. Podręcznik jest tylko elementem edukacyjnym (...) Jednocześnie pokazaliśmy, tak jak deklarowaliśmy, że pojawią się nowe miejsca pracy – prawie 18 tys. dodatkowych etatów" – podkreślała Zalewska.

Dodała, że odpowiedzialność za bazę szkolną spoczywa na samorządach. "A jakoś przez ostatnie lata udało się wmówić obywatelom, że MEN jest odpowiedzialne za budynki. Nie proszę państwa. To są nieruchomości, za które odpowiadają od początku do końca samorządowcy. Więc, jeżeli gdzieś szkoły wyglądają tak, jak sprzed 20-30 lat, to jest to odpowiedzialność samorządowca i proponuję wam: niech on nie będzie burmistrzem, wójtem i prezydentem" – powiedziała Zalewska, zwracając do zebranych.

Minister edukacji przybliżyła też uczestnikom spotkania nowe projekty swego resortu wpierające szkoły i samorządy, takie jak instalacja we wszystkich szkołach szerokopasmowego internetu do 2020 r. (prace z tym związane już się rozpoczęły), wyposażenie szkół w multimedialne tablice, a uczniów - w multimedialne podręczniki. Zapowiedziała także zmiany w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

Zalewskiej towarzyszyli w Szprotawie: wicewojewoda lubuski Robert Paluch, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa oraz lokalni działacze PiS. W spotkaniu, które odbyło się w pomieszczeniach Klubu Seniora, wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Szefowa resortu edukacji ze Szprotawy pojechała na drugie tej niedzieli spotkanie w woj. lubuskim, w Krośnie Odrzańskim.