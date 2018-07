W czwartek wspólne oświadczenie ma zostać zamieszczone w izraelskich dziennikach: "Jerusalem Post", "Haarec" i "Jedijot Achronot", a dzień później znajdzie się we francuskim "Le Croix", brytyjskich "The Times" i "The Sun" oraz w amerykańskich "Washington Post", "Wall Street Journal" i "New York Post".źródło: ShutterStock