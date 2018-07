Warszawa: Oskarżeni o napaść na policjanta przygotują linię obrony

Sędzia Maciej Jabłoński z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy nie otworzył w poniedziałek przewodu sądowego. Oskarżeni o napaść na policjanta poprosili o adwokata i wgląd do akt, by mogli się przygotować do obrony.