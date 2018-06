Dla organizatora oznacza to dodatkowe obowiązki, m.in. większą liczbę osób w służbach porządkowych i informacyjnych czy ograniczenia w sprzedaży alkoholu.

Opinia policji ponownie wywołała sprzeciw przedstawicieli Fundacji WOŚP z Jerzym Owsiakiem na czele, którzy wydali w piątek oświadczenie w tej sprawie. Napisali m.in.: "Pomimo doskonałej opinii na temat zabezpieczenia medycznego, doskonałej opinii na temat zabezpieczenia sanitarnego, doskonałej opinii o Festiwalu wyrażonej w sondażu przeprowadzonym wśród mieszkańców Kostrzyna, a także pomimo doskonałej opinii tysięcy uczestników poprzednich edycji wydarzenia - tegoroczny Pol'and'Rock Festival otrzymał, w formalnej ocenie Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim kom. Fabiana Rogali, status imprezy o podwyższonym ryzyku. A przecież nawet sama policja, po ubiegłorocznej edycji festiwalu, wyrażała jak najbardziej pozytywne zdanie, mówiące o imprezie dobrze zorganizowanej i bezpiecznej".

Do sprawy odniósł się rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy, także w formie oświadczenia. "Dla Policji priorytetem jest bezpieczeństwo każdego, kto w tym czasie zdecyduje się odwiedzić miejsce, które w kulminacyjnych momentach koncentruje nawet kilkaset tysięcy osób. To spore wyzwanie i ogromna odpowiedzialność dla instytucji, która jest najbardziej odpowiedzialna za bezpieczeństwo. W takich sytuacjach Policja musi przedsięwziąć środki, które w sytuacji kryzysowej dadzą rękojmię optymalnej reakcji na określone zagrożenia" - napisał rzecznik.

Według policji do takich zagrożeń należą m.in. możliwość wystąpienia zamachów terrorystycznych, paniki wywołanej fałszywym alarmem lub faktycznie zaistniałym zamachem, zakłóceń ładu i porządku publicznego, przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, narkotykowych i na tle seksualnym.

"Chcemy podkreślić, że status imprezy masowej podwyższonego ryzyka (Duża Scena i Mała Scena) ma na celu zapewnienie wszystkim uczestnikom tego wydarzenia bezpieczeństwa, które w takich sytuacjach powinno być wspólnym mianownikiem zarówno dla samego organizatora, jak i służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie festiwalu. Ten rodzaj zabezpieczenia funkcjonujący już w poprzednich latach sprawił, że nie doszło do zdarzeń, z którymi mierzyły się państwa Europy Zachodniej" – dodał Maludy.

Zdaniem Fundacji WOŚP nie ma zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń czy nieprzestrzegania przez organizatora zasad organizowania takiej imprezy. "Realnie - nie ma żadnej, absolutnie żadnej podstawy, by po raz kolejny opiniować, że festiwalowa społeczność to narkomanii, zadymiarze, ludzie pozbawieni wzajemnego szacunku i tolerancji, ludzie agresywni wobec wszystkich i wszystkiego, co ich otacza, a nasz festiwal jest skupiskiem wszelkiego zła tego świata" – czytamy w oświadczeniu WOŚP.

W piątkowym oświadczeniu Jerzy Owsiak ocenił, że żadna inna impreza o tym charakterze w Polsce nie miała takiego statusu. Zapowiedział, że Fundacja będzie szukała drogi formalnego odwołania od opinii szefa gorzowskiej policji.

Oświadczenie WOŚP jest dostępne na stronie Fundacji, a oświadczenie lubuskiej policji na jej witrynie.

Tegoroczny Pol'and'Rock Festival (dawniej Przystanek Woodstock) odbędzie się od 2 do 4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą w Lubuskiem. Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Jedną z gwiazd będzie brytyjska grupa heavymetalowa Judas Priest.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Oprócz koncertów proponuje wiele innych aktywności. W ramach Akademii Sztuk Przepięknych uczestnicy imprezy spotkają się z przedstawicielami świata kultury, polityki i sportu. Podczas festiwalu zaprezentują się także organizacje pożytku publicznego, realizowanych jest wiele programów edukacyjnych i sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób chce podziękować młodzieży za jej zaangażowanie w zimowe Finały WOŚP. (PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz