"Nie będzie przymusowej relokacji uchodźców. Ostatnie 3 mies. nie napawały optymizmem, ale cały czerwiec naszych twardych, intensywnych negocjacji plus kilkanaście trudnych godzin na ostatniej prostej i mamy to. Nad ranem osiągnęliśmy porozumienie dobre dla Polski i całej Unii" - napisał w piątek premier na Twitterze.

Wcześniej Morawiecki poinformował, że w piątek nad ranem po zakończeniu pierwszego dnia szczytu UE osiągnięto kompromis dot. migracji, który gwarantuje, że relokacja uchodźców będzie się odbywała na zasadzie dobrowolności.

"To bardzo dobry kompromis. Osiągnęliśmy to co zakładaliśmy. Są zapisy na temat relokacji na zasadzie dobrowolności, a Dublin (rozporządzenie ws. azylowych - PAP) oparty na jednomyślności. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni" - powiedział dziennikarzom w Brukseli szef polskiego rządu.

Przywódcy państw i rządów krajów unijnych uzgodnili podczas maratonu negocjacyjnego w nocy z czwartku na piątek, że w państwach UE powstaną centra kontroli migrantów, a poza "28" - ośrodki do wysadzania uratowanych na morzu ze statków.