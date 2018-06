Noga-Bogomilska uczestniczyła w Warszawie w konferencji "Technologie informatyczne w medycynie - III edycja, RODO, e-recepta, e-zwolnienie, e-dokumentacja".

W skład grupy, jak podała, zaproszono wielu ekspertów. Pierwsze spotkania planowane jest na początku lipca. "Zadaniem grupy będzie udzielenie odpowiedzi na najważniejsze i najtrudniejsze pytania w zakresie poszczególnych sektorów. W jej ramach jest grono zajmujące się ochroną danych w służbie zdrowia" – poinformowała ekspertka.

Jak mówiła, jednym z impulsów do powołania grupy, były doniesienia, że rodzice uczniów poszkodowanych w wypadku na "zakopiance" mieli problemy z ustaleniem, w jakim są one stanie. Do zderzenia autokaru z tirem doszło na początku czerwca w miejscowości Tenczyn na drodze krajowej nr 7. Do szpitali przewieziono 34 osoby. Rodzice sygnalizowali, że mieli trudności np. z ustaleniem, gdzie trafiły ich dzieci.

"Jako Ministerstwo Cyfryzacji mamy świadomość tego, jak trudnym zagadnieniem jest wdrożenie ochrony danych osobowych w sektorze zdrowia" – powiedziała Noga-Bogomilska.

Do danych osobowych dotyczących zdrowia zaliczane są wszystkie dane o naszej kondycji fizycznej i psychicznej. To także informacje o korzystaniu przez nas z usług opieki zdrowotnej - ujawniające informacje o stanie zdrowia.

25 maja w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). RODO ma zharmonizować przepisy w całej Wspólnocie. Rozporządzenie stanowi, że przetwarzanie danych jest możliwe za wyraźną zgodą tego, kogo dotyczą. Przewiduje kary za naruszenie prawa do ochrony danych - do 20 mln euro lub 4 proc. obrotu firmy. Unijne przepisy dotyczą wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych, które przetwarzają dane osobowe.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl