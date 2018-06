GPW zakłada stworzenie platformy handlu odpadami i surowcami wtórnymi



Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada utworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia, wynika z prezentacji GPW 2022.

"Platforma Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi: Stworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia; zestaw usług dopasowanych do potrzeb branży; rozwiązanie wpisujące się w unijny model związany z gospodarką odpadami, oparty na obiegu zamkniętym" - czytamy w prezentacji.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

