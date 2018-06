Jonny Daniels: Decyzja premiera Morawieckiego jest ważnym i znaczącym krokiem

Prezes Fundacji From the Depths, która zajmuje się relacjami polsko-żydowskimi, Jonny Daniels ocenił, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego o wniesieniu do Sejmu nowelizacji ustawy o IPN jest ważnym krokiem i okazją do nawiązania lepszego dialogu.