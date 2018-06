Szymański był pytany o to, jakie będą dalsze drogi ws. art. 7 wobec Polski. "Nie umiem powiedzieć, jakie będą kolejne etapy, to, co się może wydarzyć w najbliższych tygodniach. To sprawa otwarta, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, która prawnie nie ma precedensów, nie jest opisana dokładnie. Tutaj wszystko się może wydarzyć" - oświadczył.źródło: ShutterStock