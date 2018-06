Czaputowicz bierze w poniedziałek, wraz z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, udział w spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy obrony oraz kwestie zagraniczne. W rozmowie z TVP Info został zapytany o niedzielne spotkanie poświęcone problemowi migracji, w którym wzięli udział przywódcy 16 państw członkowskich Unii. Wśród nich nie było m.in. przedstawiciela Polski.

Spotkanie to nie przyniosło konkretnego rozwiązania problemu migracji, nie przyjęto końcowej deklaracji. Włochy przedstawiły swój plan m.in. w sprawie podziału migrantów.

Szef MSZ podkreślił, że dyskusja na ten temat trwa, a Polska kilka lat temu miała rację, zgłaszając zastrzeżenia do pomysłu, "zapraszania" migrantów do Europy. "My tutaj mieliśmy właściwe podejście do kwestii migracji. Trzeba powstrzymywać migrację u źródeł, chronić granice" - powiedział Czaputowicz. Według niego takie stanowisko podziela coraz więcej państw naszego kontynentu.

Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że niedzielny miniszczyt w Brukseli miał charakter nieformalny, a właściwa dyskusja odbędzie się pod koniec tego tygodnia, już w szerszym gronie na posiedzeniu Rady Europejskiej. "Nasze stanowisko jest jednoznaczne, niezmienne - przeciwstawiamy się przymusowej relokacji. Na to się nie zgodzimy" - oświadczył Czaputowicz, podkreślając, że zgody w tej sprawie nie będzie także ze strony innych państw naszego regionu.

Zastrzegł jednocześnie, że Polska dostrzega problem przybywających do Europy migrantów. "Trzeba, ze względów ludzkich, humanitarnych, pomagać tym, którzy znaleźli się na morzu, zwłaszcza uchodźcom" - powiedział szef MSZ. Zaznaczył, że trzeba jednocześnie brać pod uwagę realne możliwości Unii w tej kwestii. Jak dodał, być może właściwym podejściem do problemu migracji jest, by próbować rozwiązać go w gronie "państw zainteresowanych", których problem ten dotyczy.

Premier Włoch Giuseppe Conte napisał w niedzielę na Twitterze, że jest zadowolony ze spotkania w Brukseli. "Skierowaliśmy debatę, która się toczy, we właściwą stronę" - ocenił. Włochy przedstawiły przed spotkaniem dokument, w którym wzywają m.in. do tego, by kraje UE podzieliły się migrantami ekonomicznymi napływającymi do UE. Te, które by odmówiły, musiałyby się liczyć z obcięciem funduszy UE.

Źródła unijne zbliżone do spotkania relacjonowały, że Conte nie był tak radykalny, dlatego jego propozycje były przyjmowane przychylnie. Jeden z urzędników KE ocenił, że włoska propozycja jest w 85 proc. zbieżna z pomysłami, które sama Komisja realizuje lub opracowuje. Inne źródło pytane o podział migrantów ekonomicznych, jaki chciałby realizować Conte, stwierdziło: "Nie ma na to szans".

Migracja pierwotna dotyczy osób przybywających do granic zewnętrznych UE, głównie z Afryki do Włoch, natomiast wtórna dotyczy przepływów migracyjnych z jednego kraju unijnego do drugiego i jest największym problemem Niemiec. Berlin wydaje się pogodzony z tym, że przynajmniej na razie nie ma mowy o jednolitym podejściu całej UE do problemu. Szefowa niemieckiego rządu chce w najbliższych dniach pracować z poszczególnymi krajami nad wypracowaniem dwustronnych i trójstronnych porozumień w tej kwestii.

Migracja ma być jednym z głównych tematów właściwego szczytu UE, który odbędzie się w czwartek i piątek w Brukseli.