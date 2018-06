Jaki piątkową konferencję zorganizował na terenach PKP w pobliżu ul. Ordona na warszawskich Odolanach. Towarzyszyli mu prezes PKP Krzysztof Mamiński oraz członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński.

"Mamy do zakomunikowania naprawdę fantastyczną wiadomość dla warszawiaków" - oświadczył Jaki i zapowiedział, w perspektywie kilku lat, w miejscu, gdzie odbywała się jego konferencja prasowa, powstanie osiedle tanich mieszkań. "Chcemy poinformować warszawiaków już o ponad tysiącu mieszkań gotowych do realizacji. (...) Wkrótce warszawiacy będą mieć ponad tysiąc tanich mieszkań na wynajem z perspektywą wykupu" - podkreślił.

Wyjaśnił, że inwestycja jest możliwa dzięki współpracy instytucji rządowych takich jak BGK Nieruchomości, które prowadzi tę inwestycję oraz PKP, które przekazało teren pod budowę.

Jaki podkreślał, że "problem mieszkaniowy" jest jedną z najistotniejszych kwestii w stolicy. "Już w przyszłym roku rozpocznie się tutaj budowa tanich mieszkań dla warszawiaków (...), to jest bardzo dobra informacja dla Warszawy, dobry dzień dla Warszawy" - podkreślił Jaki.

"Politycy PO nie dbają i nie dbali o to, aby w sposób odpowiedni zwiększać zasób komunalny miasta (...). Hanna Gronkiewicz-Waltz co najwyżej buduje 280 mieszkań rocznie, co jest zdecydowanie za mało. To jest śmieszną ilością, jeżeli chodzi o tak dużo metropolię jak Warszawa i takie potrzeby, jakie ma Warszawa" - powiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy.

Mamiński przypomniał, że PKP włączyło się w realizację rządowego programu Mieszkanie plus. "W Warszawie to początek wielkich inwestycji, rozwiązania ustawowe i dobra współpraca z BGK Nieruchomości pozwoliła pokazać pierwsze sześć działek, na których wybudowanych zostanie ponad tysiąc mieszkań. To początek wielkich inwestycji mieszkaniowych w Polsce, w tym w Warszawie" - podkreślił.

"Lada chwila przystępujemy do projektowania, w przyszłym roku wejdziemy na budowę tej inwestycji" - powiedział z kolei członek zarządu BGK Nieruchomości.

Mamiński, pytany, czy działka została już formalnie przekazana powiedział, że zostało podpisane porozumienie miedzy PKP a BGK Nieruchomości. "Są rozpoczęte wszystkie procedury, to są już fakty" - podkreślił.

W maju PKP SA i BGK Nieruchomości podpisały umowę na budowę kilkunastu tysięcy lokali w ramach rządowego programu Mieszkanie plus. Inwestycje mogą ruszyć w przyszłym roku w ośmiu miastach: Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Celem programu Mieszkanie plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem tego rządowego programu są inwestycje realizowane przez BGK Nieruchomości.

BGKN ma w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł. Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa