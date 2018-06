Premier Mateusz Morawiecki nazwał nieformalny szczyt „czymś w rodzaju odgrzewanych procedur i propozycji z przeszłości”. – Są one dla nas niezrozumiałe. W większości są nie do zaakceptowania – powiedział Morawiecki i dodał, że kraje Grupy Wyszehradzkiej "nie należą do klubu przyjaciół relokacji uchodźców".

Premierzy Polski i Węgier byli zgodni w tym, że właściwym forum do dyskusji na temat migrantów jest Rada Europejska. – Jutro przyjeżdża na Węgry Donald Tusk. Chciałbym, żeby było jasne, że Grupa Wyszehradzka twierdzi, że w zagadnieniach dotyczących uchodźców, rozmowy między szefami rządów powinny być organizowane przez Radę Europejską – mówił Orban.

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiadając spotkanie stwierdził, że jest ono przeznaczone dla przywódców państw unijnych zainteresowanych rozwiązaniem kryzysu migracyjnego. Na nieformalnym spotkaniu roboczym mają być "mile widziani wszyscy zainteresowani". Udział zapowiedziały Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Grecja, Bułgaria i Hiszpania.