Operacja ma na celu "oczyszczenie północnej i środkowej części Synaju z terroryzmu" - napisano w komunikacie.

Dodano, że siły bezpieczeństwa zatrzymały 12 "takfiri" i skonfiskowały broń oraz amunicję w magazynach należących do dżihadystów. "Takfiri" to termin używany w odniesieniu do grup dżihadystycznych i sunnickich radykałów zarzucających innym muzułmanom odstępstwo od wiary.

Od rozpoczęcia 9 lutego operacji antyterrorystycznej pod kryptonimem "Synaj 2018" zginęło w niej ponad 200 dżihadystów i kilkudziesięciu żołnierzy egipskich.

Kilka dni po najkrwawszym w historii Egiptu zamachu, do którego doszło 24 listopada 2017 roku i w którym zginęło 305 osób, prezydent tego kraju Abd el-Fatah es-Sisi nakazał dowództwu wojskowemu użycie wszelkiej siły koniecznej do przywrócenia w ciągu trzech miesięcy bezpieczeństwa na półwyspie Synaj.

Bardzo aktywne są tam grupy dżihadystyczne, które regularnie przeprowadzają ataki na siły zbrojne i siły bezpieczeństwa Egiptu od czasu, gdy związany z Bractwem Muzułmańskim prezydent Mohammed Mursi został obalony w 2013 roku przez wojsko w następstwie masowych protestów przeciwko jego islamistycznym rządom.