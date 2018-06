Premier Morawiecki bierze udział w konferencji Petersberskiego Dialogu Klimatycznego, na której przedstawiciele ponad 30 krajów omawiają realizację porozumienia klimatycznego z Paryża i przygotowania do grudniowego szczytu klimatycznego ONZ (COP24) w Katowicach.

Morawiecki podkreślił, że Polska dąży do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale również społecznej i klimatycznej.

"To właśnie odpowiedzialność jest takim fundamentem naszej polityki klimatycznej, ponieważ dziedziczymy przecież planetę od naszych rodziców i musimy ją przekazać naszym dzieciom" - podkreślił premier.

Jak mówił, spotkanie w Berlinie odbywa się "w duchu partnerskim, aby zastanowić się nad wspólną przyszłością i przygotować efektywne posiedzenie w ramach szczytu w Katowicach".

"Naszym celem jest złoty środek, mianowicie, żeby troska o środowisko jednocześnie nie hamowała naszego rozwoju gospodarczego i społecznego. Musimy wypracować tutaj wspólny mianownik" - podkreślił szef rządu.

Premier: Nie będzie dobrobytu dla wszystkich, bez odpowiedzialnej polityki klimatycznej

"Jako przywódcy jesteśmy również odpowiedzialni za los naszych społeczności i to na wielu poziomach" - powiedział Morawiecki w swoim wystąpieniu podczas konferencji.

Ocenił, że "nie będzie dobrobytu dla wszystkich, bez odpowiedzialnej polityki klimatycznej". "Ten zielony pierwiastek jest oczywiście kluczowy, bardzo ważny dla każdej polityki rozwojowej. My pokazujemy to w ostatnich latach, jak bardzo jest to dla nas ważne" - wskazał Morawiecki.

Premier zaznaczył również, że jego rząd wdraża obecnie "bardzo ambitną politykę czystego powietrza". "Przeznaczamy 130 mld zł, czyli ok. 25-30 mld dolarów na termomodernizację 4-5 milionów polskich domów, po to, żeby obniżyć emisję, żeby zwiększyć efektywność energetyczną, co przysłuży się klimatowi" - powiedział.