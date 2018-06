Choć kampania wyborcza rozpocznie się dopiero w wakacje, kiedy premier Mateusz Morawiecki ogłosi termin wyborów samorządowych, to w Platformie i Nowoczesnej przygotowania do nich ruszyły pełną parą. W połowie kwietnia liderzy obu ugrupowań uzgodnili, że do jesiennych wyborów pójdą jako "Koalicja Obywatelska" - utworzą wspólne listy do sejmików województw, a tam, gdzie to będzie możliwe - wyłonią wspólnych kandydatów na prezydentów i burmistrzów, a także wspólne listy do rad miejskich.

Po czwartkowym spotkaniu Zarządu Krajowego Platformy znane mają być nazwiska osób, które poprowadzą kampanię "Koalicji Obywatelskiej". PO i Nowoczesna ustaliły, że wskażą wspólnego szefa kampanii i dwie osoby, które pokierują sztabem wyborczym.

Równolegle, od kilku tygodni, w poszczególnych regionach trwa prezentacja koalicyjnych kandydatów na prezydentów miast, natomiast struktury wojewódzkie partii pracują nad wstępnym kształtem list wyborczych. "Prace nad listami trwają, wypełniamy ustalenia koalicyjne konkretnymi propozycjami personalnymi" - mówi PAP poseł Mariusz Witczak z zarządu PO.

Z postępu prac nad listami zadowolony jest sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka. "Idzie to dobrze, w większości miejsc mamy już wstępnie wytypowanych kandydatów; myślę, że w czasie wakacji zakończy się ten proces" - podkreśla polityk w rozmowie z PAP.

Na 85 okręgów wyborczych do sejmików Nowoczesna ma otrzymać 20 "jedynek" - po jednej w 12 mniejszych regionach i po dwie w tych większych, czyli na Mazowszu, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Śląsku. Platforma obsadzi miejsca pierwsze w pozostałych 65 okręgach.

PO i Nowoczesnej udało się także uzgodnić wspólnych kandydatów w dużej części miast prezydenckich. Zdecydowana większość z nich to przedstawiciele PO. W Warszawie "Koalicję Obywatelską" reprezentować ma Rafał Trzaskowski z PO (Paweł Rabiej z Nowoczesnej jest kandydatem na wiceprezydenta miasta), w Poznaniu - obecny prezydent Jacek Jaśkowiak (PO), w Katowicach - Jarosław Makowski (PO), W Szczecinie - Sławomir Nitras (PO), w Toruniu - Tomasz Lenz (PO), w Bydgoszczy - obecny prezydent Rafał Bruski (PO).

W najbliższą sobotę PO i Nowoczesna organizują konwencję regionalną w Gdańsku, gdzie zaprezentowany ma zostać wspólny kandydat na włodarza w tym mieście. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że będzie to europoseł PO Jarosław Wałęsa, syn byłego prezydenta Lecha Wałęsy.

W Białymstoku koalicja udzieli wsparcia rządzącemu miastem od 2006 r. prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu (to ojciec posła Nowoczesnej Krzysztofa Truskolaskiego). Nowoczesna jak na razie zdołała przeforsować własnych kandydatów w mniejszych miastach, takich jak Siedlce (chirurg dziecięca Magdalena Daniel) i Żory (samorządowiec Wojciech Kałuża). Na poparcie Platformy może liczyć także związany z Nowoczesną prezydent Nowej Soli (woj. lubuskie) Wadim Tyszkiewicz. W Opolu obie formacje postawiły na bezpartyjnego prof. Uniwersytetu Opolskiego Kazimierza Ożoga.

Fiaskiem - jak na razie - zakończyły się rozmowy we Wrocławiu, gdzie Platforma postawiła na b. europosła PiS Kazimierza Michała Ujazdowskiego, a Nowoczesna postanowiła ostatecznie wesprzeć kandydaturę Jacka Sutryka, bliskiego współpracownika obecnego prezydenta tego miasta Rafała Dutkiewicza (wcześniej władze Nowoczesnej ogłosiły, że ich kandydatem będzie poseł Michał Jaros).

Rozbieżności wciąż są także w Gdyni, gdzie PO chce poprzeć urzędującego od 20 lat prezydenta Wojciecha Szczurka, a Nowoczesna wolałaby wystawić własnego kandydata, miejscowego przedsiębiorcę Bartłomieja Austena. "Przekonujemy się wzajemnie do najlepszych rozwiązań" - mówi Szłapka pytany przez PAP o stan rozmów i szanse na wspólny start wyborczy w Gdyni.

W dalszym ciągu trwają rozmowy dotyczące poparcia przez Nowoczesną startu obecnych prezydentów: Łodzi Hanny Zdanowskiej i Lublina Krzysztofa Żuka oraz ewentualnego wsparcia przez Koalicję Obywatelską kampanii wieloletnich prezydentów niezależnych: Krakowa Jacka Majchrowskiego i Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Do uzgodnienia pozostaje także kandydat na prezydenta Kielc. Tu w grę wchodzi poseł PO Artur Gierada, choć startować chce także związany dotychczas z Platformą b. trener polskiej reprezentacji piłki ręcznej Bogdan Wenta (chce startować pod szyldem swego stowarzyszenia "Projekt Świętokrzyskie).

PKW informowała na początku roku, że pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.(PAP)

autorka: Marta Rawicz