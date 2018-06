"Bild am Sonntag" pisze, że Merkel zamierza na nim "omówić kryzys uchodźczy" z przywódcami Grecji, Włoch oraz Austrii. Zaznacza, że nie wiadomo, czy w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Hiszpanii oraz krajów bałkańskich. Jak czytamy, spotkanie to mogłoby odbyć się przed zaplanowanym na 28 i 29 czerwca szczytem UE.

Działania Merkel związane są z szukaniem przez nią w UE poparcia dla jej polityki migracyjnej w obliczu sporu między kanclerz a ministrem spraw wewnętrznych i liderem CSU Horstem Seehoferem. Polityk ten proponuje zaostrzenie niemieckich przepisów migracyjnych.

Wsparcia dla Merkel i jej prób szukania porozumienia ws. uchodźców w ramach UE udzielił premier Grecji Aleksis Cipras. W wywiadzie dla "Welt am Sonntag" stwierdził on, że ta polityka kanclerz "jest jednym z najlepszych aspektów Merkel". W jego ocenie niemiecka kanclerz "próbowała w kryzysie uchodźczym działać europejsko", co "nie było łatwe" z powodu presji politycznej.

Między dwiema partiami chadeckimi - CDU Merkel i bawarską CSU Seehofera - od kilku dni toczy się spór o jednostronne zaostrzenie przez Niemcy przepisów azylowych, czego żąda CSU. Oba ugrupowania wraz z socjaldemokratyczną SPD tworzą koalicję rządzącą i zdaniem licznych ekspertów i polityków obecny konflikt grozi jej rozpadem.

CSU w czwartek zagroziła przyjęciem innego kursu w polityce azylowej niż CDU, jeśli ugrupowanie to nie zgodzi się na forsowany przez Seehofera zakaz wjazdu do Niemiec dla migrantów, którzy zostali zarejestrowani jako uchodźcy w innym państwie UE bądź nie mają dokumentów tożsamości. CDU uważa, że tego rodzaju rozwiązania można wprowadzać tylko na mocy porozumienia wszystkich krajów unijnych.

Merkel chce w ciągu najbliższych dwóch tygodni spróbować zawrzeć dwustronne porozumienia migracyjne z innymi krajami unijnymi oraz osiągnąć postęp w sprawie migrantów na najbliższym szczycie UE w dniach 28-29 czerwca.