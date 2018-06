Afganistan: Co najmniej 20 zabitych w wybuchu samochodu-pułapki

Wcześniej informowano o co najmniej 10 zabitych, w tym talibach i osobach cywilnychźródło: ShutterStock

Do co najmniej 20 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych eksplozji, do której doszło w sobotę na spotkaniu talibów i przedstawicieli sił bezpieczeństwa na wschodzie Afganistanu - poinformowały władze. Obecnie uważa się, że wybuchł samochód-pułapka - dodano.