Ryszard Petru, który opuścił w maju Nowoczesną, poinformował na piątkowej konferencji prasowej, że złożył wniosek o powołanie koła poselskiego, które będzie się nazywało Liberalno-Społeczni. "Nie ukrywamy, że jest to zalążek przyszłej partii politycznej, która będzie powołane tuż po wyborach samorządowych" - podkreślił.

Petru będzie szefem koła; w jego skład weszły także dwie byłe posłanki Nowoczesnej: Joanna Scheuring-Wielgus oraz Joanna Schmidt.

Scheuring-Wielgus tłumaczyła, że decyzja o założeniu koła była podyktowana chęcią aktywnej pracy parlamentarnej. "Każdy poseł niezrzeszony ma tylko 6 minut na całe posiedzenie Sejmu do wypowiadania się. My mieliśmy okazję na ostatnim posiedzeniu po raz pierwszy przetestować, jak to wygląda, teraz stwierdziliśmy, że chcemy częściej zabierać głos w ważnych sprawach" - zaznaczyła.

Petru zapowiedział, że w najbliższym czasie koło będzie zajmowało się trzema tematami. "Pierwszy to temat gospodarczy. Proponujemy, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychód nie przekracza 80 tys. zł rocznie płaciły 500 zł składki ZUS i 8 proc. podatek dochodowy" - oświadczył Petru. "Trzeba ulżyć najmniejszym polskim przedsiębiorcom. To jest konkretna propozycja" - dodał.

Schmidt poinformowała, że innym obszarem działalności koła będzie kwestia rozdziału Kościoła od państwa. Zapowiedziała, że Liberalno-Społeczni włączą się w zbieranie podpisów pod projektem ustawy w tej sprawie, który jest przygotowywany przez środowisko liderki Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej.

Akcja "Sprawdzam" - to kolejna inicjatywa koła zapowiedziana przez Scheuring-Wielgus. "Jesteśmy zwolennikami polityki odpowiedzialnie społecznie, dlatego 2 lipca sprawdzimy, jak w rzeczywistości działa ustawa PiS, która miała poprawić dostępność osób z niepełnosprawnościami do rehabilitantów, lekarzy" - podkreśliła. Poinformowała, że 2 lipca w Toruniu wraz z osobami niepełnosprawnymi, które protestowały w Sejmie będzie sprawdzała, czy ta ustawa działa.

1 lipca wejdzie w życie ustawa wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Ustawa znosi też limity finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Scheuring-Wielgus wystąpiła z Nowoczesnej 9 maja. Posłanka poinformowała wówczas, że dostała zakaz wygłoszenia stanowiska klubu podczas debaty nad projektem ustawy podnoszącą rentę socjalną i - jak stwierdziła - ta decyzja władz partii "przekroczyła czerwoną linię". Tego samego dnia z partii odeszła Schmidt, ponieważ - jak tłumaczyła - nie mogła zgodzić się na sposób, w jaki traktowane są wartości Nowoczesnej i osoby, które na rzecz tych wartości pracują.

Były lider i założyciel Nowoczesnej Ryszard Petru opuścił partię 11 maja. Uzasadniając wówczas swoją decyzję ocenił, że Nowoczesna przestała być partią "reform, zdrowego rozsądku, która nie zgadza się na bylejakość i konformizm". Jak dodał nie może brać odpowiedzialności za partię, na którą nie ma wpływu zarówno w sferze programowej, jak i politycznej.

Jeszcze w maju Petru zapowiedział, że po wyborach samorządowych przedstawi propozycję stworzenia swojej nowej partii. Jak wówczas podkreślił w Polsat News, ma to być to ugrupowanie społeczno-liberalne promujące przedsiębiorczość, niskie podatki, ale też wspomagające najsłabszych.

31 maja 2015 roku odbył się w Warszawie kongres założycielski Stowarzyszenia NowoczesnaPL. 25 sierpnia zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w październikowych wyborach parlamentarnych zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. Przewodniczącym Nowoczesnej był wówczas Petru, a jego zastępczyniami m.in. Joanna Schmidt i Katarzyna Lubnauer (Joanna Scheuring-Wielgus była członkinią zarządu ugrupowania). Dwa lata później Petru stracił przywództwo na rzecz Lubnauer.