Szłapka chce także złożyć wniosek do prokuratury w związku z działalnością Polskiej Fundacji Narodowej w związku z podejrzeniem naruszania przez nią prawa o przetargach publicznych.

Poseł poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie, że Nowoczesna zapytała - w trybie dostępu do informacji publicznej - o wszystkie projekty tzw. społeczne realizowane w ostatnich latach przez Fundację Lux Veritatis.

"Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy wynika zupełnie wprost, że nie chodzi absolutnie o żadne projekty społeczne, tylko chodzi o dofinansowanie mediów Tadeusza Rydzyka, konkretnie Telewizji Trwam" - powiedział Szłapka. Doprecyzował, że Fundacja Lux Veritatis zawarła "bardzo wiele umów", z ministerstwami i agendami rządowymi - m.in. z resortem skarbu, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy MSZ - z których niemal wszystkie dotyczyły "realizacji i emisji spotów".

"Jeżeli ktokolwiek zajmuje się mediami, doskonale rozumie, że to jest po prostu dofinansowanie wprost, z pieniędzy publicznych, Telewizji Trwam" - przekonywał poseł Nowoczesnej. Zapowiedział jednocześnie, że "żeby mieć sprawę czarno na białym", jego ugrupowanie złoży do Fundacji Lux Veritatis kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej: "żeby udostępnili treść tych umów". "Wtedy z tych umów wprost będzie wynikać, na co zostały poszczególne pieniądze przekazane" - zaznaczył polityk.

Jak ocenił "nie ma wątpliwości, że Tadeusz Rydzyk jest osobą bardzo ściśle związaną z PiS, że jest osobą, która realizuje politykę informacyjną tego środowiska i czerpie z tego powodu korzyści". "Widać wyraźnie, to jest ok. 80 mln zł" - dodał Szłapka.

Nowoczesna kolejny już raz porusza sprawę finansowania mediów o. Rydzyka. Na początku roku ugrupowanie zwróciło się o zbadanie dofinansowań dla kierowanej przez duchownego fundacji Lux Veritatis - m.in. dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12 mln zł na wsparcie geotermii toruńskiej - przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

W listopadzie ub. r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowy na ok. 30 mln zł z Geotermią Podhalańską i Geotermią Toruń. Geotermia Toruń - spółka kontrolowana przez fundację Lux Veritatis - na budowę ciepłowni otrzyma 19,5 mln zł. Na początku obecnej kadencji rządu, NFOŚiGW zawarł ugodę z Fundacją Lux Veritatis - fundacji przekazano 26 mln zł odszkodowania za cofnięcie dofinansowania projektu geotermii toruńskiej w 2008 r. (za rządów kolacji PO-PSL).

Ponadto Szłapka zwrócił się do CBA oraz Urzędu Skarbowego w Toruniu w sprawie zbadania sprawy samochodów otrzymanych przez Tadeusza Rydzyka i jego współbraci. Niedawno w internecie pojawił się fragment programu z udziałem o. Rydzyka, który w sierpniu 2016 r. w TV Trwam powiedział, że dostali dwa samochody. "Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy, niestety zmarł" - powiedział o. Rydzyk.

Poseł zapowiedział też na poniedziałkowej konferencji, że w najbliższym czasie Nowoczesna złoży kolejny już wniosek do prokuratury ws. działalności Polskiej Fundacji Narodowej, a także skieruje na nią skargę do Komisji Europejskiej w związku z naruszeniem ustawy o przetargach publicznych. Jak wskazał Szłapka, PFN "nie prowadzi w zasadzie żadnych przetargów, mimo że jest to fundacja, która jest powołana z pieniędzy publicznych i obejmuje ją prawo o przetargach publicznych".

"PFN marnotrawi nasze pieniądze, w związku z tym uważamy, że w naszym interesie jest to, żeby ta sprawa była rzetelnie wyjaśniona" - podkreślił Szłapka.