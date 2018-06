Ustawy wyrażają zgodę na dokonanie przez prezydenta wypowiedzenia umów między Polską, a: Grecją, Hiszpanią, Finlandią, Niemcami, Bułgarią, Wielką Brytanią i Irlandią Północną, Austrią, Litwą, Chorwacją, Węgrami, Szwecją i Łotwą. Mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Porozumienia zawarto przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a ich celem było przyciągnięcie inwestycji zagranicznych do naszego kraju. "Obecnie poziom prawodawstwa oraz dostęp do powszechnego sądownictwa w RP dają inwestorom zagranicznym gwarancję ochrony inwestycji z możliwością dochodzenia swoich praw na drodze sądowej" - uzasadniono nowe regulacje.

Jak wynika z uzasadnień ustaw, obowiązywanie umów jest ponadto kwestionowane przez Komisję Europejską ze względu na niezgodność z prawem UE. "Podobnie jak kwestionowane jest obowiązywanie wszystkich pozostałych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartych pomiędzy państwami członkowskimi UE (tzw. umów intra-EU BIT) - wskazano. Dodano, że państwa członkowskie UE, w tym Polska zostały wezwane przez Komisję Europejską do zakończenia obowiązywania umów intra-EU BIT.

Zakończenie porozumień dot. ochrony inwestycji między Polską a 12 państwami UE nie będzie też miało negatywnych skutków gospodarczych czy społecznych - podkreślono. "Wręcz przeciwnie, należy oczekiwać, że zostanie ono życzliwie przyjęte, z uwagi na publiczną krytykę w Polsce umów intra-EU BIT i międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego" - ocenili autorzy. (PAP)

autor: Magdalena Jarco