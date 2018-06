Projekty te proponowały m.in. powrót do podstawowych stawek VAT 22 i 7 proc., w miejsce obowiązujących 23 i 8 proc., zrównywały stawki tego podatku na produkty żywnościowe, a także zakładały obniżenie stawki VAT na ubranka dziecięce.

Wniosek o ich odrzucenie złożył klub PiS, przekonując, że byłyby zbyt kosztowne dla budżetu, mogłyby też być sprzeczne z prawem europejskim.

Za odrzuceniem projektu klubu PO, proponującego ujednolicenie stawki podatku VAT na szeroko rozumiane artykuły żywnościowe i owoce, było 232 posłów, przeciw 201, nikt się nie wstrzymał.

Za odrzuceniem projektu klubu Kukiz'15, zakładającego obniżenie stawki VAT na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce z obecnej 23 proc. do stawki 5 proc., było 226 posłów, przeciw było 98, 108 się wstrzymało.

Odrzucenie w pierwszym czytaniu drugiego projektu klubu Kukiz'15, zakładającego powrót do podstawowych stawek VAT 7 i 22 proc. (podwyższonych od 1 stycznia 2011 roku do 8 i 23 proc. i mających obowiązywać do końca 2018 roku) poparło 228 posłów, przeciw było 205, dwóch się wstrzymało.

Za odrzuceniem takiego samego projektu klubu Nowoczesna było 230 posłów, przeciw było 202, nikt się nie wstrzymał. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz