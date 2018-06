Konferencja pod hasłem „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” to kolejne z ogólnopolskich spotkań zorganizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Poświęcone są one zmianom w przepisach dla przedsiębiorców, jakie wprowadza Konstytucja Biznesu.

Podczas konferencji zorganizowanej w Busku-Zdroju Ociepa powiedział, że Konstytucja Biznesu jest zbiorem pięciu aktów prawnych, które porządkują prawo polskich przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarczej na terenie kraju. „Jest fundamentalną zmianą w postrzeganiu relacji państwo – obywatel, państwo przedsiębiorca. Mówi o tym, że przedsiębiorca jest partnerem, któremu państwo i administracja ma służyć, a nie z góry podejrzanym o niecne intencje szkodnikiem. Chcemy postawić przedsiębiorców na piedestał i z całą mocą podkreślić ich rolę dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski” – zaznaczył wiceminister.

Dodał, że polscy przedsiębiorcy dają swój wkład do PKB, pracę ludziom, stabilizację ich rodzinom i poczucie bezpieczeństwa. „Są olbrzymią wartością naszego kraju i zasługują na to, by tworzyć dla nich prawo, które jest dla nich przyjazne” – powiedział.

Podkreślił, że "Konstytucja Biznesu wprowadza zasady, wydawałoby się oczywiste, ale nikt w ciągu ostatnich 20 lat nie wprowadził ich do systemu prawnego". „+Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone+. To nie przedsiębiorca ma udowadniać, że coś jest niezgodne z prawem. Druga sprawa to domniemanie uczciwości przedsiębiorcy. Mamy w systemie sądowym prawnym zasadę domniemania niewinności, ale nie mieliśmy zasady domniemania uczciwości. To zawstydzające, że Polska tak długo czekała na tę zasadę w polskim systemie prawnym. Teraz kontrolujący musi przedstawić jednoznaczne dowody wystąpienia nieprawidłowości. Jeśli pojawi się jakakolwiek wątpliwość, to jest ona rozstrzygana na korzyść obywatela, przedsiębiorcy” – zapewnił.

„Urzędnik państwowy, który kontroluje dane przedsiębiorstwo nie może za wszelką ceną szukać haków, jakiś kruczków prawnych, które mają tego przedsiębiorcę pogrążyć” – dodał.

Podkreślił, że Konstytucja wprowadza też szereg narzędzi, które mają sprzyjać przedsiębiorczości, jak zwolnienie z ubezpieczeń społecznych przez pierwsze sześć miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. „Przez kolejne dwa lata te opłaty są niższe, to wszystko pozwala przedsiębiorcom rozwinąć skrzydła. Dopiero po tym terminie właściciel firmy wchodzi w ten system prawny, który jest obecnie. Uważamy też, że opłaty na ZUS powinny być proporcjonalne do wielkości przedsiębiorstwa. Mała firma - mały ZUS, duża firma – duży ZUS” – wyjaśnił wiceminister.

Kodeks wprowadza też pojęcie tzw. działalnośći nierejestrowanej. Zdaniem Ociepy dotyczy ona w głównej mierze tzw. „szarej strefy”. „Kogoś kto zarabia do połowy minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, sprzedając np. swoje produkty z działki czy dorabiając jako fryzjer. Mając tak niewielki dochód taka osoba stara się unikać wszelkiego opodatkowania. Nie możemy podchodzić do tego w ten sposób, że jak ktoś zarabia złotówkę, to niech państwu odda 50 groszy. Uważamy, ze to są tak niewielkie pieniądze, że państwo po prostu powinno odpuścić i pozwolić ludziom trochę sobie dorobić” – powiedział Ociepa.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie instytucji rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, do którego właściciele będą mogli się odwołać od niesprawiedliwych ich zdaniem orzeczeń. „Ma być ich ambasadorem, adwokatem w starciu z administracją publiczną. Wyposażyliśmy go w szereg instrumentów, które sprawią, że ta funkcja nie będzie rolą symboliczną, ale jak najbardziej realną i prawną” – wyjaśnił wiceminister.

Ociepa zapewnił, że ministerstwo pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które mają służyć pobudzeniu przedsiębiorczości. Jednym z nich jest prawo, które ma sprzyjać sukcesji firm. „Wielką wartością naszego kraju, zwłaszcza w wymiarze regionalnym, są firmy rodzinne. Uważamy, że pierwszeństwo w przejeciu takich przedsiębiorstw powinna mieć rodzina. Dlatego chcemy taką zasadę sukcesji firm wprowadzić" - obiecał.

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Patrycja Klarecka podsumowując spotkanie powiedziała, że Konstytuacja Biznesu stworzyła podwaliny pod dobrą współpracę administracji publicznej z przedsiębiorcami. „Jest w niej wiele zasad, które powinny zostać w tej chwili zaimplementowane do bieżącej działalności poszczególnych instytucji, organów i urzędów. One zdecydowanie usprawnią współpracę miedzy tymi dwoma podmiotami” – podkreśliła Klarecka.

Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. Większość przepisów Konstytucji, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa, weszła w życie z końcem kwietnia br. Od 1 lipca br. wejdą w życie przepisy ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną.

Od lutego 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy Prawa przedsiębiorców dotyczące firm wpisanych do KRS. W ich przypadku zawieszona działalność będzie automatycznie wznawiana po 24 miesiącach od jej zawieszenia. (PAP)

autor: Janusz Majewski