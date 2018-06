"W tej chwili przygotowujemy rozwiązanie w postaci konkretnego projektu (...). Będziemy go wypuszczać w ciągu najbliższych kilku tygodni" - zapowiedziała szefowa resortu finansów, pytana przez PAP o etap legislacyjny, na którym są zmiany. Zastrzegła, że projekt ten będzie musiał przejść całą ścieżkę legislacyjną. "To, co mamy dzisiaj w ministerstwie to założenia, na których pracujemy" - wyjaśniła.

Pytana o koszty zmian dla budżetu, minister wyjaśniła, że wysokość uszczuplenia będzie zależała od tego, ile osób skorzysta z ulgi. "Jeżeli mówimy o niecałych 2 milionach domów (które mogłyby skorzystać z ulgi - PAP) i 5 proc. skorzysta, czyli 100 tys., to przy maksymalnej kwocie ulgi byłoby to uszczuplenie dla budżetu w wysokości około 800-900 mln zł" - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że termomodernizacja jest procesem, podatnicy będą musieli przygotować aplikację, zaplanować inwestycję i ją realizować. "To pewnie się rozłoży w czasie" - przewiduje Czerwińska.

Wprowadzenie ulgi podatkowej na termomodernizację minister Czerwińska zapowiedziała podczas czwartkowej konferencji poprzedzającej podpisanie porozumienia ws. realizacji programu priorytetowego "Czyste Powietrze".

"Przygotowujemy w tej chwili rozwiązanie, które w podatku PIT, czyli w podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie przewidywało taką preferencję podatkową dla podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej, według stawki 19 proc., czy też dla tych, którzy płacą podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych" - powiedziała Czerwińska.

Minister poinformowała, że ulga podatkowa będzie adresowana do tych, którzy "wcześniej nie korzystali z żadnych form pomocy państwa w rozwiązywaniu problemów związanych z termomodernizacją".

"Podatnik będzie mógł odliczyć wydatki związane z termomodernizacją budynków jednorodzinnych mieszkalnych od dochodu. Mówimy o termomodernizacji efektywnej, czyli takiej, która będzie zakończona przeprowadzonym audytem energetycznym" - zastrzegła.

Zgodnie z jej wyjaśnieniami, o ulgę będzie mógł ubiegać się podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, a dochód na osobę w gospodarstwie przekracza 1600 zł (miesięczne - PAP). "Taki podatnik będzie mógł odliczyć od dochodu 20 proc. kosztów, wydatków poniesionych na termomodernizację budynku do wysokości 53 tys. zł. Aby zmobilizować podatników (...), przedsięwzięcie termomodernizacyjne będziemy rozliczać w czasie trzyletnim. W czasie trzech lat taką preferencję możemy wykorzystać" - poinformowała.

Wyjaśniła, że koszty wydatków kwalifikowanych do ulgi zostaną skatalogowane w rozporządzeniu. Zdaniem szefowej MF z danych statystycznych wynika, że ulga mogłaby objąć blisko 2 mln domów w Polsce. "Do nich ta ulga jest adresowania. Ta preferencja będzie obowiązywała w przyszłym roku" - powiedziała. Minister tłumaczyła, że oznacza to, iż ulgę będzie można wykazać w rozliczeniu za rok podatkowy 2019, czyli w 2020 r.

Czerwińska zapowiedziała, że resort finansów przygotowuje także rozwiązanie dla osób, które będą korzystały z dofinansowania z NFOŚiGW. "Nie będziemy tego traktować podatnikowi (dotacji - PAP) jako dochód" - dodała. (PAP)

autor: Marcin Musiał