Ustawa wprowadza szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Regulacja stanowi, że zniesione zostaną limity finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

"Od lipca wejdzie pełen dostęp do świadczeń zagwarantowanych przez ustawę" – zapewnił w czwartek minister Szumowski. "Wystąpiliśmy o zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia; są zabezpieczone środki, by zwiększyć kontraktowanie rehabilitacji w ośrodkach, które już mają kontrakt oraz podpisać nowe kontrakty w obszarach tzw. białych plam. To na pewno będzie gotowe na pierwszego lipca" - dodał.

Ustawa przewiduje też m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (jak wózki inwalidzkie, cewniki, ortezy). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Zdaniem autorów ustawy (posłów PiS), przyniesie ona gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl