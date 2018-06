Logowanie do urzędu, banku i sklepu jednym loginem? Projekt ustawy w sejmowej komisji

Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji cyfryzacji i innowacjiźródło: ShutterStock

Jeden login do urzędów i portali publicznych, a nawet do banków oraz sklepów internetowych. Taki jest cel rządowego projektu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej przedstawionej we wtorek w Sejmie.