Jak wskazano, nowe przepisy przewidują reorganizację terenowej administracji żeglugi śródlądowej, "tak aby wzmocnić urzędy żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie oraz przystosować je do wykonywania nowych zadań, przewidzianych w ustawie Prawo wodne (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.)". Dodano, że zmiany są konieczne ze względu na planowany "intensywny rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce, zwłaszcza na Wiśle i Odrze".

Według Centrum Informacyjnego Rządu w Polsce działa osiem urzędów żeglugi śródlądowej. Mają siedzibę w Bydgoszczy, Giżycku, Gdańsku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

"Ta struktura nie jest jednak przystosowana do wykonywania nowych zadań przewidzianych w przepisach Prawa wodnego oraz nie zapewnia prowadzenia aktywnej polityki w dziedzinie śródlądowego transportu wodnego i jego aktywnego promowania" - czytamy w komunikacie CIR. Dlatego - jak wyjaśniono - po zmianach, terenowymi organami administracji żeglugi śródlądowej będą dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie.

Jak zaznaczono, po wejściu w życie ustawy Prawo wodne na dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej nałożono nowe zadania, m.in. dotyczące uzgadniania dokumentów planistycznych i inwestycyjnych, wydawania decyzji administracyjnych, pełnienia funkcji inwestora w działaniach związanych z budową, przebudową i modernizacją śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Jednocześnie, jak wskazano, pięć dotychczasowych urzędów żeglugi śródlądowej zostanie przekształconych w delegatury.

"Dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy zostaną ustanowione delegatury w Gdańsku, Giżycku i Warszawie, a dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu – delegatury w Kędzierzynie-Koźlu i Krakowie" - czytamy. Przypisanie delegatur do tych urzędów uwzględnia podział Polski na dorzecza dwóch najważniejszych dla żeglugi śródlądowej rzek – Wisły i Odry. "Jednocześnie przydzielenie delegatury w Krakowie do Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu ma na celu bardziej równomierne obciążenie liczbą spraw administracyjnych obydwu urzędów żeglugi śródlądowej (w Bydgoszczy i Wrocławiu) oraz uwzględnia planowane inwestycje na śródlądowych drogach wodnych, w tym połączenie rzek Odry i Wisły" - wyjaśniono.

Według CIR zastąpienie pięciu istniejących urzędów żeglugi śródlądowej delegaturami m.in. ograniczy koszty funkcjonowania całej terenowej administracji żeglugi śródlądowej.

Nowe regulacje autorstwa ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej miałyby wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. (PAP)

autor: Magdalena Jarco