Kowalczyk był gościem debaty pt. "Rozwój gospodarczy a wyzwania środowiskowe związane z tworzywami sztucznymi". Organizatorem konferencji było Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Debata odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska oraz startu ogólnopolskiej kampanii "Zielona Wstążka #DlaPlanety".

Szef resortu środowiska wskazał, że kwestia ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych jest istotnym wyzwaniem. Ograniczeniu tworzenia nowych odpadów, czy zwiększeniu recyklingu ma pomagać koncepcja gospodarki w obiegu zamkniętym. Obecnie jest ona negocjowana na forum Unii Europejskiej. Pod koniec maja br. Rada UE zatwierdziła nowe zasady gospodarki odpadami i nowe cele dla utylizacji śmieci w państwach członkowskich UE. Regulacje przyjęte przez ministrów środowiska zakładają m.in., że do 2025 r. 55 proc. odpadów musi podlegać recyklingowi; do 2030 - 60 proc., a do 2035 r. - 65 proc. Do 2020 r. musimy osiągnąć 50 proc. poziom odzysku i ponownego wykorzystania odpadów.

Kowalczyk przypomniał, że od 1 stycznia br. torby foliowe w Polsce są dodatkowo płatne.

"Śmiało możemy stwierdzić, że wprowadzona od 1 stycznia 2018 r. opłata recyklingowa na lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego spotkała się z pozytywnym odbiorem i poparciem społeczeństwa. Mamy sporo sygnałów, że przepisy przynoszą zamierzony pozytywny efekt i zużywamy w Polsce mniej foliowych toreb" - powiedział podczas debaty minister.

Nie wskazał jednak konkretnej liczby.

Kowalczyk dodał, że "środowisko społeczne wręcz domaga się zwiększonych opłat, by całkowicie wyeliminować foliowe torby".

Ministerstwo jeszcze przed wprowadzeniem opłaty recyklingowej (20 gr. plus VAT) informowało, że Polacy zużywają ok. 11 mld plastikowych toreb rocznie - to od 250 do 300 toreb na mieszkańca. Dekadę temu na jednego Polaka przypadało blisko 500 foliówek rocznie.

Żywot foliówki jest bardzo krótki i wynosi z reguły kilkanaście minut, czyli tyle, ile trwa pokonanie drogi z zakupami ze sklepu do domu. Następnie stają się one odpadem, który zanieczyszcza środowisko i który jest trudno usunąć. Dostają się one do zbiorników wodnych czy mórz, trafiają do układu pokarmowego zwierząt.

Światowy Dzień Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca.

W tym roku obchodom przyświeca postulat uwrażliwienia społeczeństwa na kwestię plastikowych odpadów, którymi na co dzień zanieczyszczane jest środowisko naturalne.

Rocznie na świecie powstaje 350 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, Europa odpowiada za jedną czwartą z nich. W Europie recyklingowi podaje się ok. 31 proc. odpadów z plastiku; w Polsce ten wskaźnik wynosi mniej niż 30 proc. Na wysypiska trafia zaś ponad 40 proc. takich odpadów.

Według danych ONZ problem odpadów z tworzyw sztucznych jest bardzo istotny dla środowiska wodnego. Co roku do mórz i oceanów trafia 8 mln ton plastikowych śmieci. (PAP)

autor: Michał Boroń