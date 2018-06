MF przygotowuje projekt, mający służyć poprawie jakości paliw silnikowych

Transport paliw silnikowych z baz magazynowych i ich dostarczanie do stacji paliw będzie podlegać monitorowaniu on line - ma przewidywać projekt ustawy, przygotowywany przez Ministerstwo Finansów. Rozwiązanie to ma służyć m.in. poprawie jakości paliw.