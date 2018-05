Wiceprezydent Lublina Krzysztof Komorski podkreślił, że Noc Kultury, która odbywać się będzie w Lublinie po raz 12, ma zawsze unikatowy, niepowtarzalny program.

„Noc Kultury jest naszym wspólnym świętem. Jest takim lustrem, odbiciem tego, co się w kulturze dzieje, co animatorzy, performerzy, dyrektorzy instytucji mają do zaoferowania, do pokazania, do podzielenia się z mieszkańcami. To się cały czas rozwija” – powiedział Komorski.

Od wielu lat główne imprezy i wydarzenia Nocy Kultury odbywają się w różnych miejscach Starego Miasta w Lublinie, przypominają ich historię, zabytki, legendy. W tegorocznej edycji przypomniana zostanie nieistniająca już ulica Krawiecka.

Przed II wojną światową Krawiecka była najdłuższa ulicą w dzielnicy żydowskiej, rozciągającej się wokół Zamku w Lublinie. Na ulicy Krawieckiej mieszkali głównie ludzie ubodzy. „Były tu głównie drewniane, niskie domy. Pod adresem 41, w murowanym budynku, mieściła się fabryka papierosów i cygar rodziny Krasuckich” – powiedziała Joanna Zętar z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, który zajmuje się m.in. dokumentowaniem historii Lublina.

W przedwojennym Lublinie ok. 40 proc. mieszkańców stanowili Żydzi. W czasie wojny Niemcy w dzielnicy żydowskiej utworzyli getto, w 1942 r. większość jego mieszkańców wywieźli w do obozu zagłady w Bełżcu. Dzielnica żydowska została zburzona.

„Po ulicy Krawieckiej w przestrzeni miasta dzisiaj prawie nic nie zostało. Zostały stare fotografie, fragmenty historii mówionej. Został też jeden bardzo symboliczny punkt – wielkie drzewo, oznaczone jako pomnik przyrody, ono na pewno pamięta czasy, kiedy była tu ulica Krawiecka” – dodała Zętar.

Dawną ulicę Krawiecką „zagra” podczas Nocy Kultury sąsiadująca ulica Podwale. Umieszczone przy niej zostaną tkaniny, na których wydrukowane będą fotografie przedstawiające fragmenty ulicy Krawieckiej.

„Zaprosiliśmy do współpracy wielu artystów i twórców, którzy pomogą nam zmienić oblicze ulicy Podwale i przypomnieć o ulicy Krawieckiej” – powiedziała dyrektor Nocy Kultury Joanna Wawiórka-Kamieniecka.

Na ulicy Podwale znajdą się instalacje artystyczne nawiązujące do krawiectwa - z wykorzystaniem m.in. tkanin, futra, maszyn do szycia czy akcesoriów krawieckich jak nożyce, szpulka, agrafka, guziki, suwaki. W przestrzeni ulicy umieszczona ma być też specjalna instalacja z kilku tysięcy krawatów. Świat żydowskich mieszkańców Lublina sprzed wojny przypomni interaktywna wystawa „Drzewo Życia/Miasto Cieni”. Historii ulicy Krawieckiej, jej mieszkańcom zajmującym się głównie handlem, poświęcony będzie też spacer z przewodnikiem.

Na Noc Kultury w Lublinie zaplanowano kilkaset rozmaitych wydarzeń i imprez - wystaw, spektakli, koncertów, instalacji, filmów - które odbywać się będą w plenerze jak i w instytucjach kultury.

Na Placu Zamkowym odbędzie się plenerowe widowisko teatralne „Warstwy” w reż. twórcy Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika. Widowisko - inspirowane bizantyńsko-ruskimi freskami z Kaplicy św. Trójcy na Zamku Lubelskim - przygotowane zostało specjalnie na Noc Kultury. „Noc jest dla mnie bardzo atrakcyjna, wszystkie spektakle zanurzam w mroku. Noc nie jest nigdy dla mnie nocą złoczyńców, ale czymś co wyzwala emocje, uczucia, intymne spotkania” – powiedział reżyser.

Na dachu galerii Tarasy Zamkowe Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie zagra kompozycje m.in. Józefa Haydna i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wystąpi też młodzież z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. K. Lipińskiego, która zagra na harfach celtyckich.

Na Wirydarzu Klasztoru oo. Dominikanów zespół wokalny Sine Nomine z Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” zaprezentuje repertuar nawiązujący do muzyki okresu międzywojennego, m.in. piosenki „Ada to nie wypada”, „Ach, Ludwiko”, „Nie kochać w taką noc, to grzech” - w nowych aranżacjach Tadeusza Czechaka.

Na Błoniach pod Zamkiem usytuowana będzie Strefa Twórczości i Inspiracji, czyli miejsce, gdzie zorganizowane będą liczne warsztaty i kreatywne zabawy dla rodziców i dzieci m.in. budowanie miasta z cukrowych kostek.

Wstęp na wszystkie wydarzenia Nocy Kultury jest wolny.(PAP)

autorka: Renata Chrzanowska