"Dzisiaj przedstawimy założenia do inicjatywy ustawodawczej, która ma być skierowana dla wszystkich lokatorów, osób, które mieszkały bądź mieszkają w reprywatyzowanych kamienicach" - powiedział na konferencji prasowej wiceprezydent stolicy Witod Pahl.

Jak mówił, te rozwiązania są adresowane do osób, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniają wymogi ustawy o pomocy dla osób ubiegających się o lokale z zasobów komunalnych.

Pełnomocniczka miasta ds. pomocy lokatorom Magdalena Młochowska poinformowała, że proponowane przez miasto przepisy pozwoliłyby wypłacać rekompensaty wszystkim osobom, które mieszkały lub mieszkają w reprywatyzowanych budynkach, nie otrzymały pomocy mieszkaniowej ze strony miasta.

Jak mówiła Młochowska, miasto szacuje, że pomoc może dotyczyć ok. trzech tysięcy gospodarstwa domowych, czyli 7,5 tys. osób. Projektowane koszty ewentualnej ustawy to ok. 100 mln zł.

Zaznaczyła, że proponowane rozwiązania miałyby objąć lokatorów z wszystkich budynków zreprywatyzowanych w przeciągu ostatnich 28 lat.

Jak mówiła, zgodnie z propozycją ratusza, rekompensata byłaby równa opłacie, jaką najemca musiałby ponosić za czynsz w ciągu trzech lat użytkowania lokalu, który zajmował w budynku reprywatyzowanym.

"Chcemy, aby to były osoby, które spełniają kryteria lokatora komunalnego, spełniają minima dochodowe przewidziane w ustawie o ochronie praw lokatorów" - zaznaczyła Młochowska. Pomocy nie otrzymywałyby osoby, które mają "zabezpieczone potrzeby mieszkaniowe", czyli mają własne mieszkania.

Ratusz, jak mówiła, proponuje dwa źródła finansowania - środki uzyskane z tytułu decyzji komisji weryfikacyjnej ds reprywatyzacji przekazywane miastu oraz budżet państwa.