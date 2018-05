Przewodniczący lokalnego stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak wyraził chęć startu w wyborach na prezydenta Warszawy; jego poparcie rozważają m.in. Partia Razem oraz Kukiz'15.

Śpiewak zaznaczył w środę w Telewizji Republika, że na razie "jeszcze nie jest kandydatem na prezydenta Warszawy", tylko "kandydatem na kandydata". Pytany, czy jednak liczy na to, że będzie "czarnym koniem" tych wyborów, powiedział: "zobaczymy, oczywiście to jest cel". "Jeśli wejdę do tego wyścigu, a jest duża szansa, że wejdę, to chciałbym walczyć o drugą turę" - przyznał.

Jego zdaniem, wyborcy w Warszawie powinni mieć wybór nie tylko między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. "Warszawa jest bastionem Platformy Obywatelskiej" - zaznaczył. "Strata Warszawy przez Platformę Obywatelską to jest de facto koniec tej partii" - ocenił.

Śpiewak wyraził także opinię, że w warszawskim ratuszu jest grupa urzędników, która pochodzi z "nadania politycznego". "Deklaruję, że jeśli zostanę prezydentem, to ta czapa polityczna będzie musiała odejść" - zapowiedział. "W Warszawie trzeba mieć znajomości i łokcie, żeby awansować, a tak być nie powinno" - ocenił.

Śpiewak wskazał dwa postulaty wyborcze, które - jako ewentualny kandydat na prezydenta Warszawy - będzie chciał przedstawić swym wyborcom. "Warszawa przedsiębiorcza - czyli Warszawa, która korzysta z majątku, który posiada, (bo) posiada gigantyczny majątek i perły w koronie w tym majątku są wyprzedawane za bezcen" - wskazał. "A z drugiej strony miasto opiekuńcze, czyli miasto, które daje poczucie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom i to szeroko rozumianego - w postaci ochrony zdrowia, potrzeb mieszkaniowych, bezpieczeństwa, że mafia reprywatyzacyjna nie będzie wyrzucać z mieszkań" - wyjaśnił.

"Chcemy postawić na to, żeby warszawiakom zdecydowanie lepiej się żyło w tym mieście, za te same pieniądze" - podkreślił. Dodał jednocześnie, że jego zdaniem "majątek Warszawy powinien zacząć pracować" dla komfortu i wygody mieszkańców Warszawy.

Do tej pory swoje kandydatury na stanowisko prezydenta Warszawy ogłosili Patryk Jaki (z poparciem Zjednoczonej Prawicy), Rafał Trzaskowski (z poparciem PO i Nowoczesnej) oraz b. wiceprezydent miasta Jacek Wojciechowicz. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty zapowiadał z kolei, że decyzja w sprawie kandydata SLD na prezydenta Warszawy zostanie ogłoszona w środę. Nieoficjalnie mówi się o kandydaturze Katarzyny Piekarskiej i Andrzeja Celińskiego. PSL, także według nieoficjalnych informacji PAP, ma zgłosić kandydaturę Jakuba Stefaniaka.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.