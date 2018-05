Premier zaznaczył, że złożenie przysięgi to dla każdego żołnierza zwieńczenie trudu szkolenia i potwierdzenie zobowiązania wobec ojczyzny.

„Wojska Obrony Terytorialnej, najmłodsze z rodzajów sił zbrojnych RP, mają ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej szczególnie związani są ze swoim regionem, utrzymują gotowość do obrony kraju, chroniąc i wspierając lokalną społeczność w sytuacjach kryzysowych” – napisał Morawiecki.

W ocenie szefa rządu istotę służby WOT oddaje dewiza tej formacji „zawsze gotowi, zawsze blisko”. W liście podkreślił, że żołnierze, którzy w niedzielę złożyli przysięgę są na początku drogi, którą jest służba Rzeczypospolitej.

Morawiecki przypomniał, że w tym roku obchodzona jest setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

„W tym czasie szczególnie wspominamy chlubną tradycję polskiego oręża. Pamiętajmy, że o sukcesach polskiej armii decydowała nie tylko siła militarna, ale też bohaterska postawa jej żołnierzy. I niech również dla was miłość ojczyzny, poczucie sprawiedliwości, troska o bezpieczeństwo i wolność Polski wyznaczają sens wojskowej służby” – zaznaczył prezes Rady Ministrów.

Premier życzył żołnierzom, aby służba w Wojsku Polskim przyniosła im satysfakcję i dumę.

W trakcie uroczystości odczytany został również list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który podkreślił, że służba w WOT ma „szczególny, bo lokalny wymiar służby dla kraju”.

„Wierni złożonej przysiędze, świadomi przyjętych obowiązków, doskonale znający najbliższe środowisko, stanowicie znaczące wzmocnienie siły obronnej naszego kraju. Swoim zaangażowaniem i poświęceniem wykazanym podczas intensywnego szkolenia dowiedliście, że prawo do noszenia żołnierskiego munduru traktujecie, jako osobisty obowiązek, przywilej i zaszczyt” – stwierdził Błaszczak.

Natomiast marszałek Sejmu Marek Kuchciński, którego list także został odczytany, zaznaczył, że osoby, które zdecydowały się wstąpić do WOT podjęły ważne zobowiązanie do wspierania lokalnego społeczeństwa.

„Przekonany, że powierzone obowiązki wypełniać będziecie z dużym profesjonalizmem, a służba na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przyniesie chlubę Rzeczypospolitej oraz mundurowi żołnierza polskiego życzę (wam) powodzenia w podejmowanych działaniach” – napisał Kuchciński.

Natomiast obecny na uroczystości w Mielcu były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, zwracając się żołnierzy, powiedział, że są „sercem i duszą Wojska Polskiego”. Podkreślił również, że są spadkobiercami Armii Krajowej oraz Żołnierzy Niezłomnych.

"Jesteście ich reprezentantami w armii, w społeczeństwie, w państwie. To wy będziecie przypominać o chlubnej historii Wojska Polskiego, które się nigdy nie poddało, które nigdy nie złożyło broni (...). A wy stanęliście znowu, tu na placu w Mielcu, wróciliście do polskich miast, do polskich rodzin, aby ich strzec, żeby być zawsze blisko, zawsze gotowi, zawsze zdolni do odparcia wroga" – mówił Macierewicz.

Były minister zaznaczył, że w obecnych czasach nie tylko siła militarna, ale przede wszystkim "siła woli, siła świadomości narodowej, siła ducha" decyduje o tym, czy państwo jest niepodległe, czy nie.

"To co nazywamy wojną hybrydową zaczyna się od propagandy, zaczyna się od kłamstwa, potwarzy. Potem przychodzą +zielone ludziki+, potem przychodzi broń, potem przychodzi starcie zbrojne. Wy będziecie wystawieni na wszystkie te niebezpieczeństwa i będzie musieli być zdolni im się przeciwstawić" – mówił Macierewicz.

W niedzielę w Mielcu przysięgę złożyło 99 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady WOT. Wcześniej odbyli szkolenie na terenie dębickiego 33. Batalionu Lekkiej Piechoty. Uczyli się m.in. praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, sztuki przetrwania, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii.

Żołnierze, którzy wstępują do WOT, przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych. Kandydaci, którzy nie byli w wojsku, odbywają szkolenia 16-dniowe, rezerwiści 8-dniowe.

W 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego służy już niemal 4 tys. żołnierzy.

Wojska Obrony Terytorialnej to poza Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną oraz Wojskami Specjalnymi - piąty rodzaj sił zbrojnych.

Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce rozpoczęło się na początku 2017 r. Koncepcja przewiduje sformowanie 17 Brygad Obrony Terytorialnej - dwóch w woj. mazowieckim i po jednej w pozostałych województwach. Obecnie w strukturach WOT pełni służbę 10 tys. żołnierzy, z czego 18 proc. stanowią żołnierze zawodowi (mają oni stanowić nie więcej niż 10 proc. formacji).