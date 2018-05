Premier Mateusz Morawiecki przebywa z wizytą w województwie lubelskim, gdzie bierze udział w symbolicznym przekazaniu kluczy do mieszkań wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.

Morawiecki zwrócił uwagę na transparent z napisem "Alternatywy 4" - nawiązujący do polskiego serialu w reż. Stanisława Barei - który pojawił się na miejscu konferencji.

"W tych okolicznościach potrzebujemy właśnie alternatywy. Naszym przeciwnikom politycznym przypominamy, że jesteśmy alternatywną dla całego społeczeństwa, żeby nie tylko elity miały dobrze, ale żeby całe społeczeństwo, rok po roku miało coraz lepiej" - zaznaczył szef rządu.

Premier zwracając się do przeciwników politycznych podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce "zbudować alternatywę, która będzie Polską dla całego społeczeństwa, Polską dla wszystkich".

"Przede wszystkim chcemy, żeby Polska była jak najbardziej demokratyczna i wolna, a to znaczy, że te cztery największe wartości, o które chodzi całemu społeczeństwu: rodzina, praca, godna płaca i mieszkanie - to wszystko jak w soczewce ma odzwierciedlenie w programie Mieszkanie Plus" - mówił Morawiecki.

"Dlatego będziemy te mieszkania w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu latach budować, jeżeli tylko społeczeństwo polskie nam zaufa, bo jesteśmy najbardziej prospołecznym rządem ostatnich trzydziestu lat" - podkreślił szef rządu.