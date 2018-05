Boeing 777-200ER linii Malaysia Airlines, lecący 17 lipca 2014 roku z Amsterdamu do Kuala Lumpur, został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą, na obszarze kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów. W katastrofie zginęło 298 osób, w większości obywatele Holandii.źródło: ShutterStock

Stany Zjednoczone apelują do Rosji, by przyznała się do roli, jaką odegrała w zestrzeleniu nad wschodnią Ukrainą w 2014 roku samolotu linii Malaysia Airlines - oświadczyła w piątek rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert.