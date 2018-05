"Ukraina ma silny system tranzytu gazu, który pozwala na dostarczanie europejskim konsumentom potrzebnych ilości surowca. Rosja jednocześnie realizuje nowy projekt (Nord Stream 2 - PAP) i to nie jest projekt komercyjny. To nowa broń hybrydowa, która jest wymierzona w UE i kraje Unii Europejskiej. Musimy to po prostu zatrzymać" - powiedział ukraiński premier.

Hrojsman w piątek bierze udział w konferencji "Europa Środkowo-Wschodnia jako brama gazowa do Europy”, zorganizowanej przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE oraz przedstawicielstwo Ukrainy przy UE, we współpracy z Komisją Europejską i przedstawicielstwem USA przy UE.

W piątkowej konferencji biorą też udział m.in. wicemarszałek senatu Adam Bielan, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz, wiceminister energii Michał Kurtyka i przedstawiciele firm energetycznych.