We wtorek rząd ma przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za zeszły rok

We wtorek rząd ma przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. - przewiduje porządek obrad Rady Ministrów. Będzie ono podstawą do udzielenia przez Sejm absolutorium rządowi. Zgodnie z szacunkowymi danymi MF 2017 r. zakończył się deficytem w wysokości ok. 25,4 mld zł.