Uroczystości ślubne Windsorźródło: PAP autor zdjęcia: WILL OLIVER

Szósty w linii do brytyjskiego tronu 33-letni książę Harry i 36-letnia amerykańska aktorka Meghan Markle wezmą w sobotę ślub na zamku w Windsorze. Do miasteczka przyjedzie z tej okazji ponad 100 tys. osób - ponad trzykrotnie więcej niż mieszka tam na co dzień.