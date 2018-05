Po raz pierwszy o zmianie nazwy państwa poinformował w kwietniu podczas obchodów 50-lecia jego powstania król Mswati III. Tłumaczył wtedy, że za granicą ludzie mylą nazwę jego kraju, która po angielsku brzmi Swaziland, ze Szwajcarią - po angielsku Switzerland.

Królestwo eSwatini jest jedną z niewielu istniejących jeszcze na świecie monarchii absolutnych i należy do grupy krajów najmniej rozwiniętych. Dominują tu religie chrześcijańskie (78 proc.), a wyznawcy islamu stanowią 1 proc. ludności.

Co piąty mieszkaniec Królestwa eSwatini, według danych z 2017 roku, jest zarażony wirusem HIV, a przeciętna długość życia wynosi 49 lat. Sześciu na każdych dziesięciu mieszkańców wegetuje poniżej granicy ubóstwa; bezrobotny jest co drugi mieszkaniec zdolny do pracy.

Choć nazwa eSwatini - jak zauważył "The Economist" - wygląda nowocześniej, to oznacza w miejscowym języku to samo, co nazwa angielska: "ziemia ludu Suazi".