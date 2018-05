Obydwaj politycy spotkali się na szczycie UE-Bałkany.

"Sprawdzaliśmy różne opcje. Jedna z nich jest rozwiązaniem możliwym do zaakceptowania przez obydwa kraje" - zadeklarował na konferencji prasowej.

Wysiłki obu krajów, by zakończyć spór w sprawie nazwy, który blokuje Macedonii przystąpienie do NATO i UE, pozostają bezowocne od czasu, gdy to małe państwo bałkańskie uzyskało niepodległość, czyli od 1991 roku.

Zdaniem Aten używanie nazwy Macedonia przez Skopje kryje w sobie możliwość wystąpienia z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji Macedonia, której ośrodkiem administracyjnym są Saloniki.

Według mediów najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem byłoby dodanie do nazwy Republiki Macedonii określenia "nowa" lub "północna". Takie rozwiązanie wywołuje jednak protesty w obu krajach.

Jeszcze we wtorek rzecznik greckiego rządu Dimitris Canakopulos mówił, że w rozmowach prowadzonych z Atenami "nastąpił znaczący postęp", lecz wciąż daleko jeszcze do "zakończenia negocjacji i osiągnięcia porozumienia".

W czwartek po spotkaniu premierów Grecji i Macedonii oświadczył, że było ono "bardzo ważne i pożyteczne", lecz obydwa kraje mogą potrzebować nowej rundy rozmów w celu rozwiązania sporu.