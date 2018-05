System wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin będzie opierał się o trzy filary - powiedziała we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Jak wyjaśniła będą to: solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, pakiet społecznej odpowiedzialności oraz program Dostępność plus.