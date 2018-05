"Są to mylne informacje, zamieszczane w mediach społecznościowych w celu wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Apelujemy do niej, by nie kierowała się nieprawdziwymi wiadomościami, których jedynym celem jest całkowite zniszczenie Pomnika Katyńskiego. Nie możemy pozwolić na usunięcie Pomnika Katyńskiego z Jersey City (...)" - głosi pismo podpisane przez przedstawicieli władz organizacji, m.in. przewodniczącego Krzysztofa Nowaka i wiceprzewodniczącego Anthony'ego Domino.

Obecnie Pomnik Katyński jest usytuowany w Jersey City w stanie New Jersey, na placu Exchange Place. 30 kwietnia burmistrz miasta Steven Fulop poinformował o projekcie stworzenia parku na terenie, na którym stoi obecnie monument. Fulop zapowiedział, że pomnik zostanie przeniesiony i tymczasowo przechowany w Departamencie Prac Publicznych, aby nie został uszkodzony. Plany usunięcia pomnika wywołały sprzeciw miejscowej Polonii, a także władz w Warszawie.

W ramach wypracowanego, kompromisowego rozwiązania pomnik ma pozostać na nadbrzeżu rzeki Hudson i zostanie jedynie przesunięty o 60 metrów od miejsca, w którym znajduje się obecnie.

W niedzielę przed Pomnikiem Katyńskim i siedzibą Rady Miejskiej w Jersey City kilkuset przedstawicieli miejscowej Polonii protestowało przeciw planom przeniesienia monumentu; ich zdaniem nowa lokalizacja nie dorównuje dotychczasowej. Padały m.in. zarzuty, że nowe miejsce jest mniejsze, mniej wyeksponowane oraz że znajduje się tam kanał ściekowy. Zaprzeczył temu współpracownik burmistrza.