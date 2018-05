"Zrobiliśmy wszystko, by spełnić oczekiwania protestujących. Idziemy z dobrymi intencjami, jesteśmy otwarci. Nam wszystkim ten kompromis jest potrzebny" - powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, odnosząc się do protestu opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie.

Jak podkreśliła, uchwalone w środę przez Sejm ustawy w sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym "to mądry kompromis na obecny czas". "Przy tym stanie polskiego orzecznictwa i przy dotychczasowych wyrokach TK nie możemy stworzyć błędnych rozwiązań prawnych" - zaznaczyła minister.

Oceniła, że uchwalenie ustawy podnoszącej rentę socjalną oraz ustawy wprowadzającej szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności to dobre rozwiązania.

"Poprawienie dostępności na tym poziomie usług rehabilitacyjnych spełnia oczekiwanie indywidualizacji w podejściu do osób, które są w grupie osób ze znaczną niepełnosprawnością. To kompromis, który powinien zadowolić obydwie strony i żałuję, że ten kompromis nie jest jeszcze uznany jako rozwiązanie sporu" - stwierdziła Rafalska.

Przypomniała, że przygotowywane są także inne rozwiązania, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym - chodzi "o daninę solidarnościową". "Te rozwiązania systemowe są adresowane do szerokiej grupy osób niepełnosprawnych" - mówiła szefowa MRPiPS.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestujący od 18 kwietnia w Sejmie domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Chodzi o zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy. Drugi postulat to wprowadzenie dodatku "na życie" w kwocie 500 zł miesięcznie, zwanego też "rehabilitacyjnym", dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. Ich najnowsza propozycja zakłada, że od września 2018 r. dodatek wynosiłby 250 zł, od stycznia 2019 roku – dodatkowo 125 zł i od stycznia 2020 r. również 125 zł, co dałoby w sumie 500 zł.

Sejm uchwalił w środę ustawę podnoszącą rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.

Propozycję - w odpowiedzi na postulat osób protestujących w Sejmie - przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ustawy w sprawie podniesienia renty socjalnej do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przygotował również klub Kukiz'15. Projekty były procedowane łącznie.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia w trakcie nauki w szkole, w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Sejm uchwalił w środę również ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ustawa przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich), prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a także usług farmaceutycznych w aptekach poza kolejnością, korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Ustawa przewiduje zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W tym celu zaproponowano regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, czyli umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi. Projekt tej ustawy złożyli w Sejmie posłowie PiS. Ma wejść w życie 1 lipca.