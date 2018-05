Wcześniej "New York Times" podał, że Trump poinformował Macrona o takim planie.

Pałac Elizejski zaprzeczył doniesieniom nowojorskiego dziennika, a wcześniej poinformował jedynie, że przywódcy rozmawiali na temat bezpieczeństwa, pokoju i sytuacji na Bliskim Wschodzie.

"NYT" napisał we wtorek, powołując się na anonimowe źródło, że USA przygotowują się do ponownego nałożenia na Teheran wszystkich wcześniejszych sankcji, które zostały zawieszone w ramach porozumienia nuklearnego, oraz do objęcia Iranu dodatkowymi restrykcjami gospodarczymi.

Wkrótce potem agencja AP podała, również powołując się na anonimowe źródła, że Trump zamierza wycofać USA z układu nuklearnego z Iranem.

W poniedziałek Trump napisał na Twitterze, że we wtorek ogłosi swoją decyzję w sprawie porozumienia z Teheranem.

Celem zawartej w lipcu 2015 roku umowy między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem jest ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Trump podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi z 2016 roku ostro krytykował dokument.