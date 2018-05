"Tak, jak zmienia się również podejście Europy - mówię tutaj o Unii Europejskiej - do nas, do sytuacji europejskiej, do priorytetów także - słyszymy teraz, że przy konstruowaniu nowych ram finansowych, nowego budżetu Unii Europejskiej, nowych założeń budżetowych, mniejsze pieniądze będą oferowane na politykę spójności, a większe będą za to kierowane na badania i rozwój" - powiedział prezydent we wtorek podczas wydarzenia "Startupy w Pałacu - Kooperacja".

"Wykorzystajmy zatem te środki, które będą szły na badania i rozwój, po to, żeby (...) te badania rzeczywiście realizować. W miarę możliwości realizując je w Polsce i tutaj właśnie zostawiając te pieniądze" - postulował.

Jak dodał, "przez lata mówiło nam się +świetnie, Unia nam daje pieniądze+". "Ale co z tego, jeżeli z jednego euro 98 centów wędruje z powrotem za granicę. Może dzięki temu, co do tej pory udało nam się osiągnąć, przynajmniej połowę tego euro, które będzie do nas przychodziło w ramach badań i rozwoju, pozostawimy w kraju. A to będzie oznaczało już na pewno wielki sukces" - podkreślił Duda.

Przyznał, że "możemy oczywiście żałować, że nie ma większych pieniędzy na politykę spójności".

"Pewnie chcielibyśmy dalej ją realizować, mieć jeszcze więcej pieniędzy na to, żeby zbudować więcej dróg ekspresowych, ale także zbudować więcej laboratoriów i innych elementów, które powodują, że zbliżamy się do wysoko rozwiniętych, czy bardzo wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej" - wskazał Andrzej Duda.

Prezydent przekazał, że w Pałacu Prezydenckim spotkali się we wtorek 70 przedstawiciele startupów, a także 30 reprezentantów wielkich firm.