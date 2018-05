W programie "Kwadrans polityczny" w TVP Karczewski podkreślił, że jego zdaniem obecna konstytucja wymaga zmiany, jednak rządzący nie mają większości konstytucyjnej, więc nie mogą po prostu konstytucji zmienić czy uchwalić nowej.

Marszałek Senatu zapowiedział, że przedstawiciele większości parlamentarnej będą rozmawiać z prezydentem Andrzej Dudą na temat przedstawionego przez niego pomysłu przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w sprawie ustawy zasadniczej w dniach 10-11 listopada.

"Będziemy rozmawiać jeszcze na temat terminu, bo nie jestem optymistycznie nastawiony do tego terminu" - powiedział Karczewski. Przyznał, że choć prezydent "jednoznacznie podjął decyzję", to jednak rozmowy w tej sprawie będą się jeszcze odbywać.

Zaznaczył, że sceptycznie do terminu referendum, zaproponowanego przez prezydenta odnosi się nie tylko rządzący PiS, ale i opozycja. "Prezydent uważa, że to podniesie rangę świętowania, ja to też rozumiem" - dodał.

Zdaniem Karczewskiego nie byłoby także dobrym pomysłem ewentualne łączenie referendum z wyborami samorządowymi. "Ani my, ani pan prezydent nie mówiliśmy o takim rozwiązaniu" - powiedział.

Marszałek Senatu dodał, że gdyby miało dojść do zmian w konstytucji, jego zdaniem "rozwiązania wzmacniające premiera byłyby lepsze niż (wzmacniające) prezydenta".

Jeśli chodzi o wniosek w sprawie referendum, który prezydent zamierza skierować do Senatu, Karczewski spodziewa się go w czerwcu lub w lipcu. Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że senatorowie w takim wniosku nie mogą nic zmienić, mogą jedynie zagłosować za, przeciw lub się wstrzymać.

"Chciałbym i złożę w Senacie stosowny wniosek, aby referendum konsultacyjne ws. konstytucji - gdzie wszyscy Polacy będą mogli się wypowiedzieć, co do swojej wizji przyszłego ustroju Polski, co do tego, czego chcą i czy chcą - odbyło się w tych wielkich listopadowych datach - 10 i 11 listopada tego roku" - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas czwartkowych uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zaznaczył, że to właśnie w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości, "powinniśmy na te wielkie pytania, dotyczące przyszłości Rzeczypospolitej odpowiedzieć".